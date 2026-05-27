Fuvest divulga calendário completo do vestibular 2027; veja o cronograma

De acordo com a fundação, a primeira fase acontecerá no dia 1º de novembro e a segunda deve ocorrer em 6 e 7 de dezembro

Divulgação Alunos durante a primeira fase da Fuvest 2026 no prédio da FEA-USP



A Fuvest divulgou nesta quarta-feira (27) o cronograma completo do vestibular 2027. O calendário oficial do processo seletivo que dá acesso aos cursos da Universidade de São Paulo (USP) já pode ser conferido pelos vestibulandos.

Entre as principais datas, estão o período de inscrições, as etapas de solicitação de isenção e redução da taxa e os dias de realização da 1ª e da 2ª Fase das provas.

De acordo com a fundação, o cronograma foi atualizado após ajustes realizados em razão da definição das datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, buscando evitar sobreposição entre os principais vestibulares do país.

Na sexta-feira (22), em nota conjunta, a Fuvest e a Vunesp anunciaram mudanças nas datas dos vestibulares de 2027 da USP e da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Inicialmente agendada para 15 de novembro, a prova da primeira fase da Fuvest foi antecipada para 1º de novembro. Já a segunda fase será aplicada em 6 e 7 de dezembro, em vez de 13 e 14 de dezembro.

Cronograma completo do vestibular 2027 da Fuvest

– 11 de maio a 10 de julho de 2026: Período para solicitação de isenção ou redução da taxa de inscrição;

– 3 de agosto de 2026: Divulgação do Guia de Carreiras e Cursos;

– 10 de agosto de 2026: Divulgação do Guia de Jornada;

– 17 de agosto de 2026: Divulgação do Guia de Provas;

– 17 de agosto a 9 de outubro de 2026: Período de inscrições para o Vestibular 2027 e para o pedido de recursos específicos;

– 21 de outubro de 2026: Divulgação dos locais de prova da 1ª Fase;

– 1º de novembro de 2026: Realização da 1ª Fase;

– 23 de novembro de 2026: Divulgação da lista de convocados para a 2ª Fase e dos locais de prova;

– 6 e 7 de dezembro de 2026: Realização da 2ª Fase;

– 8 a 11 de dezembro de 2026: Realização das Provas de Competências Específicas (Música, Artes Cênicas e Artes Visuais);

– 26 de janeiro de 2027: Divulgação da 1ª Chamada;

Conforme a Fuvest, a prova da 1ª Fase terá 80 questões de múltipla escolha, em vez das tradicionais 90, mas mantendo o mesmo tempo de aplicação.

Vestibular da Unesp

A primeira fase do vestibular da Unesp passou de 1º para 22 de novembro, enquanto a segunda fase ocorrerá nos dias 13 e 14 de dezembro, em vez de 6 e 7 de dezembro.

“A definição conjunta das datas busca evitar sobreposições entre os principais processos seletivos do país e garantir melhores condições de organização para os candidatos e para as instituições responsáveis pelos vestibulares”, afirmaram a Fuvest e a Vunesp, na ocasião, em nota conjunta.

Vale lembrar que as inscrições para o vestibular da Unesp vai ocorrer de 4 de setembro a 8 de outubro.