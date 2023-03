Ministro da Educação afirma que criará grupo para ‘corrigir’ novo ensino médio

Camilo Santana ressaltou que falta apenas a oficialização da medida e disse que reforma do setor é ‘grande erro’ e ‘falta do diálogo’

Reprodução/TV Brasil Ministro da Educação, Camilo Santana, em coletiva



O ministro da Educação, Camilo Santana, se reuniu nesta segunda-feira, 6, com um grupo de representantes de diferentes setores da educação e afirmou que criará um grupo de trabalho com o intuito de “corrigir” eventuais problemas causados pela reforma do ensino médio. “Já foi criado o grupo de trabalho, que será oficializado, terá representantes dos alunos, representantes dos secretários de todos os estados brasileiros, e para que a gente possa corrigir e pode fazer um novo desenho, corrigir, fazer o debate que eu acho que foi um grande erro passado”, afirmou o ministro. Uma eventual revisão da reforma é um dos pedidos realizados por representantes das classes desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o chefe da pasta, a falta de diálogo foi o principal erro causado pela reforma. “O que está em voga ainda fica valendo. Mas queremos fazer isso [discutir a reforma] rapidamente, ainda neste semestre”, disse. Aprovada em 2017 durante o governo de Michel Temer, a reforma do ensino médio ampliou a carga horária e possibilitou mudanças nas disciplinas a serem escolhidas pelos alunos. O objetivo é tornar a fase mais atrativa para os alunos e diminuir o alto índice de evasão.