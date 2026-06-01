Universidades brasileiras caem em ranking mundial; veja lista

Das 52 instituições do Brasil no ranking, 45 perderam posições em relação ao ano passado; liderança da América do Sul continua com a Universidade de São Paulo (USP)

Divulgação Praça do Relógio e Reitoria da Cidade Universitária em São Paulo



O Brasil registrou recuo no ranking das melhores universidades do mundo divulgado nesta segunda-feira (1º), pelo Center for World University Rankings (CWUR). Na edição de 2026, 45 das 52 instituições brasileiras classificadas perderam posições em relação ao ano passado, em um cenário marcado pela perda de competitividade na pesquisa científica e pelo avanço de universidades estrangeiras.

Apesar do desempenho negativo da maior parte das instituições nacionais, a Universidade de São Paulo (USP) manteve a liderança no Brasil e na América Latina. A universidade, porém, caiu uma posição em relação ao ano anterior e ocupa agora o 119º lugar no ranking global com recuos nos indicadores de educação, corpo docente e pesquisa.

Na sequência aparecem a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que perdeu 15 posições e passou a ocupar o 346º lugar, e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que caiu dez colocações, ficando na 379ª posição.

O cenário de retração foi quase generalizado entre as instituições brasileiras. Apenas cinco universidades melhoraram seu desempenho em relação à edição anterior, enquanto duas permaneceram estáveis. Na avaliação do CWUR, o principal fator para esse resultado foi a piora nos indicadores de pesquisa, critério em que 44 das 52 universidades brasileiras registraram queda.

O desempenho na produção científica tem peso decisivo na metodologia adotada pelo ranking. A área responde por 40% da nota final e considera fatores como volume de publicações, presença em periódicos de alto impacto, influência acadêmica e número de citações recebidas pelos estudos produzidos pelas instituições.

Os demais critérios avaliados são educação e empregabilidade, com peso de 25% cada, além da qualificação do corpo docente, responsável por 10% da pontuação total.

Mesmo com a queda de posições, o Brasil continua concentrando as dez universidades mais bem colocadas da América Latina. Além da USP, aparecem entre os destaques regionais instituições como a UFRJ, a Unicamp, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

No cenário internacional, a liderança permaneceu com a Universidade de Harvard, que ocupa a primeira colocação pelo 15º ano consecutivo. O grupo das dez melhores instituições do mundo é composto ainda pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Universidade Stanford, Universidade de Cambridge, Universidade de Oxford, Universidade Princeton, Universidade da Pensilvânia, Universidade Columbia, Universidade Yale e Universidade de Chicago.

O destaque do ranking também está com a China que ampliou sua presença na lista e se tornou o país com o maior número de universidades classificadas entre as 2 mil melhores do mundo: são 360 instituições, ante 313 dos Estados Unidos.

Posições das universidades brasileiras no ranking global

– 119º Universidade de São Paulo

– 346º Universidade Federal do Rio de Janeiro

– 379º Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

– 476º Universidade Federal do Rio Grande do Sul

– 479º Universidade Estadual Paulista

– 508º Universidade Federal de Minas Gerais

– 621º Universidade Federal de São Paulo

– 682º Fundação Oswaldo Cruz

– 732º Universidade Federal de Santa Catarina

– 799º Universidade Federal do Paraná

– 831º Universidade de Brasília

– 885º Fundação Getúlio Vargas

– 886º Universidade do Estado do Rio de Janeiro

– 891º Universidade Federal de Pernambuco

– 959º Universidade Federal do Rio Grande do Norte

– 969º Universidade Federal de São Carlos

– 1002º Universidade Federal do Ceará

– 1006º Universidade Federal Fluminense

– 1013º Universidade Federal de Pelotas

– 1015º Universidade Federal de Viçosa

– 1024º Universidade Federal da Bahia

– 1071º Universidade Federal de Santa Maria

– 1102º Universidade Federal de Juiz de Fora

– 1129º Universidade Federal de Goiás

– 1183º Universidade Federal do ABC

– 1214º Centro Brasileiro de Pesquisa em Física (CBPF)

– 1275º Universidade Federal do Espírito Santo

– 1283º Universidade Federal de Uberlândia

– 1284º Universidade Federal da Paraíba

– 1295º Universidade Federal do Pará

– 1302º Universidade Federal de Lavras

– 1347º Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

– 1382º Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe)

– 1422º Universidade Estadual de Maringá

– 1479º Universidade Federal de São João del-Rei

– 1482º Universidade Tecnológica Federal – Paraná

– 1539º Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

– 1595º Universidade Federal de Sergipe

– 1601º Universidade Estadual de Londrina

– 1629º Universidade Federal do Rio Grande

– 1632º Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)

– 1715º Universidade Federal Rural de Pernambuco

– 1778º Universidade Federal de Mato Grosso

– 1827º Pontifícia Universidade Católica do Paraná

– 1838º Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

– 1931º Universidade Federal de Alagoas

– 1944º Universidade Federal do Triângulo Mineiro

– 1952º Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa)

– 1962º Universidade Federal de Campina Grande

– 1971º Universidade Federal do Piauí

– 1974º Universidade Federal de Ouro Preto

– 2000º Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)