USP perde posto de melhor instituição de ensino da América Latina para Universidade de Buenos Aires

Cecilia Bastos/USP Imagens



A Universidade de São Paulo (USP) perdeu o posto de melhor instituição de ensino da América Latina, caindo para o segundo lugar no ranking de 2025 da Quacquarelli Symonds (QS), renomada empresa global especializada em educação superior. O QS World University Ranking avalia critérios como reputação acadêmica, empregabilidade e sustentabilidade das universidades em todo o mundo. A USP foi ultrapassada pela Universidad de Buenos Aires (UBA), da Argentina, que já havia superado a instituição brasileira no ano anterior. Apesar disso, a USP ainda se destaca entre as 100 melhores do mundo em quatro das nove métricas da QS, incluindo reputação acadêmica, reputação do empregador, resultados de emprego e sustentabilidade. Além da USP, outras universidades brasileiras se destacaram no ranking da QS, com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 232º lugar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 304º lugar e a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp) em 489º lugar.

O Brasil lidera em sustentabilidade na América Latina, com estratégias progressivas de Meio Ambiente, Social e Governança, além de iniciativas de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, o país enfrenta desafios no impacto da pesquisa, com um declínio nas citações por docente. Ainda assim, o Brasil se destaca em colaboração internacional e qualidade de ensino, com 63% das universidades brasileiras subindo de posição na métrica de resultados de emprego.

