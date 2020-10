Em ato de campanha, Trump volta a dizer que ficaria ‘envergonhado’ se perdesse para Biden

Presidente reconheceu que sente muita ‘pressão’ para ganhar, em um momento em que as pesquisas de intenção de voto dão ao concorrente uma vantagem de cerca de 10 pontos percentuais

Chris Kleponis/EFE Trump se recuperou recentemente da Covid-19



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta quinta-feira, 15, durante um ato de campanha na Carolina do Norte, que ficaria “muito envergonhado” se perdesse as eleições de 3 de novembro para o democrata Joe Biden. Trump, que iniciou nesta quinta-feira, na cidade de Greenville, uma turnê de atos eleitorais de três dias, durante a qual passará por seis estados-chave, reconheceu que sente muita “pressão” para ganhar, em um momento em que as pesquisas de intenção de voto dão a Biden uma vantagem de cerca de 10 pontos percentuais em âmbito nacional.

“Como é possível perder para um cara como esse?”, questionou Trump durante o comício em Greenville, após descrever seu rival como o “pior candidato” à presidência da história do país. “Se eu perder, vou sofrer uma pressão muito maior. Eu gostaria que ele fosse bom, assim a pressão seria menor”, acrescentou o republicano, que, ansioso para encontrar seus eleitores após se recuperar da Covid-19, participará, até o próximo sábado, de outros eventos na Flórida e em Georgia, Nevada, Michigan e Wisconsin.

Nesta terça-feira, 13, durante um ato na Pensilvânia, Trump também ironizou a ideia de perder para Biden, e prometeu que “nunca mais” pisaria naquele estado novamente se isso acontecesse. Segundo o jornal “The New York Times”, o presidente também teve conversas privadas com alguns de seus aliados, nas quais teria confessado que tem medo de perder, principalmente para Biden, que é um candidato que ele não respeita.

Pesquisas

De acordo com as pesquisas, as perspectivas para o republicano são ruins, já que ele aparece atrás de Biden nos três estados que lhe deram a vitória em 2016 — Pensilvânia, Michigan e Wisconsin –, e empatou com o democrata em outros territórios que ele havia conquistado facilmente quatro anos atrás, como Ohio e Arizona. Mesmo assim, o chefe de Estado minimizou nesta quinta-feira as pesquisas que mostram que está em segundo lugar, e afirmou que leva vantagem “em todos os lugares onde as pessoas são inteligentes”. O segundo debate entre Trump e Biden estava programado para esta quinta-feira, mas acabou sendo cancelado depois que o presidente se recusou a participar de forma virtual, condição imposta pelos organizadores depois que o mandatário foi diagnosticado com Covid-19.

