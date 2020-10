Sem debate, Trump e Biden se apresentarão hoje em emissoras diferentes

Depois de Trump ter se recusado a participar de debate virtual, eleitores terão que escolher qual candidato assistir na noite desta quinta-feira (15), já que transmissões acontecerão simultaneamente

Trump e Biden ainda devem se encontrar presencialmente para o terceiro debate eleitoral, previsto para 22 de outubro



Depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, testou positivo para a Covid-19 no dia 2, teve início uma discussão sobre a maneira com que os próximos debates presidenciais deveriam acontecer. No primeiro enfrentamento direto entre Trump e seu opositor, o democrata Joe Biden, os candidatos ficaram a uma distância de três metros um do outro. No encontro entre os vices Kamala Harris e Mike Pence, foi adicionada uma barreira de acrílico para aumentar a proteção contra o novo coronavírus.

Para o segundo debate eleitoral entre os candidatos à presidência, previsto para acontecer nesta quinta-feira (15), discutiu-se a possibilidade do evento acontecer de forma virtual, o que logo desagradou Trump. A recusa do presidente dos Estados Unidos em participar do encontro foi criticado por Biden, que disse que encontraria uma outra maneira de apresentar suas ideias para os eleitores. Com o segundo debate oficialmente cancelado, Biden anunciou que participaria de uma transmissão ao vivo na emissora ABC no dia 15, às 21h (horário de Brasília). Durante o programa, mediado pelo jornalista George Stephanopoulos, o democrata responderá perguntas de eleitores presentes no local.

Dias depois, a emissora de televisão concorrente NBC anunciou a participação de Donald Trump em um evento semelhante, também ao vivo e por a participação dos eleitores. O que chamou atenção foi a data e o horário do evento, que também acontecerá no dia 15 às 21h. Isso obriga os cidadãos norte-americanos a terem que escolher um dos programas para assistir em tempo real na noite desta quarta-feira. A principal diferença entre as participações está na duração: enquanto Trump terá 60 minutos para falar, Biden terá 90 minutos.

Os candidatos ainda devem se encontrar presencialmente no dia 22 de outubro, quando está marcado um terceiro debate com mediação da jornalista da NBC Kristen Welker. O evento desta noite acontece logo depois do jornal norte-americano The New York Post publicar matérias com denúncias envolvendo o filho de Joe Biden. Até o momento, o democrata está liderando as pesquisas eleitorais.