Escolha do editor: as principais notícias da semana!

O editor-chefe do portal da Jovem Pan, João Guimarães, selecionou as notícias mais importantes e que resumem bem a semana. Confira!

O empresário Mário Seabra Suarez, que fechou delação premiada com o Ministério Público Federal, relatou supostas entregas de R$ 2 milhões na sede do PT Nacional, em São Paulo, no endereço histórico da agremiação, à Rua Silveira Martins, Sé. Ele é alvo da Operação Sem Fundos, que investiga supostas propinas nas obras da Torre de Pituba, prédio da Petrobras em Salvador.

O Supremo Tribunal Federal (STF) terá uma pauta mais tranquila ao longo de 2020. Pelo menos foi esse o adjetivo usado pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, ao comentar a previsão de julgamentos do 1º semestre desse ano.

O Senado dos Estados Unidos recebeu formalmente nesta quarta-feira (15) o processo de impeachment contra o presidente do país, Donald Trump, passo necessário para o julgamento marcado para começar na próxima terça-feira.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta terça-feira (14) que as Forças Armadas do país estão prontas para “arrebentar os dentes” de Brasil e Colômbia em caso de uma agressão militar.