Hamilton supera Bottas na Toscana e crava pole position

Britânico garantiu a dianteira ao superar parceiro de equipe por 59 milésimos de segundo; Max Verstappen, da Red Bull, larga em terceiro

Luca Bruno/Reuters Lewis Hamilton conquistou a 95ª pole da carreira no GP da Toscana, na Itália



O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, superou neste sábado, 12, o companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, e garantiu a pole position do Grande Prêmio da Toscana de Fórmula 1, na Itália, a 95ª da sua carreira. O líder do campeonato cravou o tempo de 1min15s144 na primeira tentativa na etapa decisiva da sessão que definiu o grid de largadas, o Q3, 59 milésimos de segundo a mais que o parceiro de equipe, que ficou com a segunda colocação.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, que ficou sempre na mesma batida dos carros do time alemão, acabou sendo 365 milésimos mais lento que o primeiro colocado do dia e, com isso, terá que largar na terceira posição. O quarto lugar na atividade foi com o tailandês Alexander Albon, que vem sendo considerado com a posição ameaçada na Red Bull, devido aos resultados pouco expressivos nesta temporada.

Fechando o “top-5” em Mugello, circuito que é de propriedade da Ferrari, ficou um piloto do time italiano, o monegasco Charles Leclerc. O mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, foi o sexto mais rápido, mas como perderá uma posição por causa de punição, largará atrás do companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, que terminou a sessão em sétimo.

O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, conseguiu o oitavo posto, seguido pelo espanhol Carlos Sainz, da McLaren, e por Ocon. A decepção do dia foi o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, que venceu pela primeira vez na carreira no fim de semana passado, no Grande Prêmio da Itália, realizado no circuito de Monza, mas hoje acabou eliminado no Q1 e sairá apenas em 16º.

*Com EFE