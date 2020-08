Jair Renan, o filho ’04’ de Bolsonaro, é diagnosticado com coronavírus

Informação foi divulgada pela mãe de Jair Renan, Ana Cristina Valle, em postagem no Facebook

Divulgação/Instagram Jair Renan Bolsonaro é o quarto filho do presidente da República



O quarto filho do presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos, foi infectado pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela mãe de Jair Renan e ex-esposa do presidente, Ana Cristina Valle, em uma postagem no Facebook. “Meu Bebê está com covid, quero informar para aqueles que desejam seu mau ele está muito bem, tomando hidroxicloroquina e em breve recuperado.”

Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já testaram positivo para a Covid-19. O presidente chegou a ficar em isolamento social em julho, e constantemente defende o uso da hidroxicloroquina no combate ao vírus. Em visita ao Pará nesta semana, Bolsonaro afirmou que é a “prova viva” de que o medicamento – que não tem eficácia comprovada pela ciência -, funciona para o tratamento. Além dos familiares, diversos ministros e membros do governo já positivaram para o novo coronavírus. Até esta sexta-feira, 14, o Brasil registrou mais de 3,2 milhões de casos e 106 mil óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde.