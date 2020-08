Jovem Pan lança cinco programas em setembro e diversifica grade de atrações

Grupo de mídia fecha novas contratações e investe em volume de produção; Leo Dias e Augusto Nunes estreiam ‘Tô na Pan’ e ‘Direto ao Ponto’, respectivamente

Arte/Jovem Pan Mês de setembro será recheado de novidades na programação da Jovem Pan



No mês de setembro, o grupo Jovem Pan apresenta novidades em sua programação no rádio e nas plataformas digitais. Para marcar os lançamentos simultâneos, lança a campanha “Em Setembro Tem”, que promove os novos programas que estarão disponíveis a partir da primeira semana do mês tanto na rádio como na plataforma de streaming do grupo, a Panflix. A convergência digital que a Jovem Pan construiu ao longo dos últimos anos resultou em uma capacidade inédita de produção de novos conteúdos para sua grade. Um dos destaques é o programa “Tô na Pan”, comandado por Leo Dias e Ligia Mendes e com estreia marcada para a próxima segunda-feira (31). De segunda a sexta, os jornalistas atualizarão o público com o que há de melhor no entretenimento e no mundo dos famosos. Um programa leve e divertido, com participação de artistas e com conexão direta com o que as redes sociais estão comentando naquele momento.

Na primeira semana do mês, o comentarista de negócios no Jornal da Manhã Carlos Sambrana vai ao ar com o “Conselho do CEO”. Semanalmente, o jornalista, que acumula mais de 20 anos em publicações no ramo da economia e negócios, dará dicas sobre o assunto aos espectadores que estão em busca de empreender e aprimorar o próprio negócio. Sambrana também fará um estudo do cenário econômico e político atual e elencará os prós e os contras para se abrir o próprio negócio.

Em seguida é a vez de Augusto Nunes ir ao ar com “Direto ao Ponto”. Produzido por Paula Azzar, ex diretora do “Roda Viva”, da TV Cultura, o programa receberá um convidado por semana que será entrevistado por uma bancada diversa de formadores de opinião. Com mediação do jornalista, a cada semana um novo entrevistado será sabatinado por figuras públicas, sempre com a intenção de proporcionar um debate plural ao público. “De Tudo um Pouco” chega na programação da Jovem Pan na sequência. O programa terá participação dos correspondentes internacionais do grupo: Érico Aires, de Portugal; Mariana Janjácomo, de Nova York; e Monica Yanakiew, diretamente da Argentina. “De Tudo um Pouco” será mais uma opção no pilar de entretenimento do grupo de mídia e abordará temas como moda, costumes, cinema, esporte, gastronomia, viagem, política, economia, relacionamentos, redes sociais e saúde.

O mês de setembro ainda contará com uma nova série jornalística: o “Tá Explicado”, que terá a missão de esclarecer assuntos diversos e atuais que interferem diretamente ou indiretamente na vida das pessoas, como política, economia, saúde, tecnologia, curiosidades e cultura. Apresentado e produzido pela jornalista Lívia Zanolini, os episódios contam com a participação de especialistas, com o objetivo de tornar as explicações mais didáticas e com mais confiabilidade.

Confira abaixo o vídeo de apresentação das novas atrações: