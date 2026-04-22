Juliano Cazaré lança curso para ‘homens enfraquecidos’ e é alvo de críticas nas redes sociais

Evento marcado para os dias 24,25 e 26 de julho, foi mal visto por seus colegas de profissão e gerou reações negativas nos comentários da publicação

Ator cancelado Ator é cancelado por iniciativa



Nesta segunda feira (20), o ator Juliano Cazarré divulgou em suas redes sociais o curso “O Farol e a Forja”, criado por ele para ajudar homens a entender “o que está acontecendo consigo e com os homens ao seu redor”, em uma crítica direta ao que o ator classifica como uma sociedade que desampara a figura masculina.

Contudo, o evento marcado para os dias 24,25 e 26 de julho, foi mal visto por seus colegas de profissão e gerou reações negativas nos comentários da publicação.

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Atrizes como Marjorie Estiano, Claudia Abreu e Elisa Lucinda apontaram que a narrativa de “enfraquecimento masculino” ignora a realidade da violência contra a mulher e reforça estruturas machistas, questionando o teor do discurso.

Segundo seu próprio post, Juliano sabia que seria criticado, mas não conseguiu ficar calado diante de uma sociedade que enfraquece os homens.

O ator já havia sido cancelado algumas vezes por seus discursos desse mesmo teor. No próprio post, usando terceira pessoa, ele afirma: “Juliano Cazaré já foi cancelado por falar que pai e mãe tem papeis diferentes. Por defender a familia. Por não pedir desculpas por ser homem”