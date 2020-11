Maia e Doria parabenizam Biden pela vitória nos EUA

Lideranças destacaram valores democráticos do candidato vencedor; Bolsonaro ainda não se manifestou

EFE/EPA/PETER FOLEY Joe Biden foi eleito o 46º presidente dos Estados Unidos neste sábado, 7



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), parabenizaram Joe Biden pela vitória na corrida pela Presidência dos Estados Unidos, neste sábado, 7. O democrata foi considerado eleito após alcançar 273 delegados ao vencer na Pensilvânia, superando os 270 representantes mínimos para garantir o resultado. Pelo Twitter, Maia afirmou que a eleição de Biden “restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal.” Já Doria, que disse na semana passada que criaria uma representação de São Paulo nos Estados Unidos caso o democrata fosse eleito, afirmou que o vencedor é um “defensor da democracia e das relações multilaterais” e que a vitória do democrata é “bom para os EUA, bom para o Brasil”.

O presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre os resultados nos Estados Unidos. Em diversas vezes o presidente manifestou publicamente apoio à campanha de Donald Trump e chegou a criticar Biden no Twitter após o então candidato questionar as políticas ambientais brasileiras. Nesta sexta-feira, porém, Bolsonaro diminuiu o tom e afirmou que Trump “não é a pessoa mais importante do mundo”. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também minimizou a iminente vitória de Biden ao afirmar que o ‘Brasil deve dançar com todos’.

