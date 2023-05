MEC define critérios de alfabetização para crianças de sete anos

Entre as habilidades estão localizar informações na superfície do texto e escrita de bilhetes e convites

Joédson Alves/Agência Brasil Ministro da Educação, Camilo Santana, divulga o resultado da pesquisa 'Alfabetiza Brasil'



Nesta quarta-feira, 31, o Ministério da Educação (MEC) apresentou os novos critérios para definir um estudante alfabetizado. Fruto de uma pesquisa intitulada “Alfabetiza Brasil”, a decisão impõe parâmetros de autonomia de letramento para as crianças de sete anos que estão matriculadas no 2º ano do ensino fundamental. Dentre as habilidades necessárias, estão: ler pequenos textos, formados por períodos curtos; localizar informações na superfície textual; inferir de maneira básica na articulação entre texto verbal e não verbal. Se este novo critério estivesse vigente há dois anos, 56,4% das crianças não estariam alfabetizadas, segundo pesquisa do MEC.

A partir dos resultados colhidos com os professores que participaram do estudo, o perfil de aprendizagem foi interpretado por meio da escala de proficiência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com esta medida, ficou estabelecido que o ponto de corte corresponde a 743 pontos na escala Saeb. A pesquisa “Alfabetiza Brasil” foi desenvolvida pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os pesquisadores entrevistaram 251 professoras alfabetizadoras, espalhadas por 206 municípios localizados nas cinco regiões brasileiras, entre os dias 15 e 23 de abril.