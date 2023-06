A vítima foi atingida por cassetetes na cabeça e nas costelas e ainda recebeu borrifadas de spray de pimenta no rosto

Reprodução/Twitter/II Giorno Mulher trans brasileira é espancada por policiais em Milão, na Itália



Na última semana, uma mulher trans brasileira foi brutalmente agredida pela polícia de Milão, no Norte da Itália. O ataque foi registrado em um vídeo, que mostra três agentes, sendo dois homens e uma mulher, atingindo a vítima na cabeça e nas costelas com cassetetes, e ainda borrifando spray de pimenta no rosto dela. Sem reação, a brasileira ficou quase todo o tempo da agressão com as mãos para o ar. No fim da gravação, a mulher foi forçada contra o chão, algemada e, finalmente, retirada do local.