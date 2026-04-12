Trump manda Marinha dos EUA bloquear Estreito de Ormuz após fracasso de negociações

Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã alertou que tem o tráfego no estreito sob controle total e que prenderia qualquer inimigo que tentasse desafiá-la

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou à Marinha dos EUA neste domingo (12) que bloqueie o Estreito de Ormuz, uma importante via marítima no Golfo, furioso com a recusa do Irã em abandonar suas ambições nucleares após o colapso das negociações de paz sem um acordo.

Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã alertou que tem o tráfego no estreito sob controle total e que prenderia qualquer inimigo que tentasse desafiá-la “em um vórtice mortal no Estreito, caso desse um passo errado”.

Em uma longa declaração em sua rede social, Trump disse que seu objetivo final era limpar o estreito de minas e reabri-lo para toda a navegação, mas que, enquanto isso, o Irã não deve ter permissão para lucrar com seu controle da via.

“Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, iniciará o processo de bloqueio de todo e qualquer navio que tente entrar ou sair do Estreito de Ormuz”, disse Trump. “Qualquer iraniano que atirar em nós, ou em embarcações pacíficas, será explodido para o inferno!”

O próprio Irã tem restringido o tráfego pelo estreito — uma rota fundamental para remessas de petróleo, gás e fertilizantes do Golfo para o mercado mundial — enquanto permite a passagem de embarcações consideradas a serviço de países amigos, como a China. Houve relatos não confirmados de que Teerã planeja cobrar pedágios.

“Isso é extorsão mundial”, disse Trump. “Também instruí nossa Marinha a buscar e interceptar todas as embarcações em águas internacionais que tenham pago pedágio ao Irã. Ninguém que pagar um pedágio ilegal terá passagem segura em alto-mar. Também começaremos a destruir as minas que os iranianos lançaram no Estreito.”

‘Ato de extorsão’

Após o post, em entrevista à Fox News, Trump ameaçou impor uma tarifa de 50% sobre as importações chinesas se Pequim tentar ajudar os militares iranianos, e acrescentou: “Eu poderia acabar com o Irã em um dia. Eu poderia destruir toda a energia deles, cada uma de suas usinas, suas usinas de geração elétrica, o que é algo muito sério”.

O último ultimato do presidente parece ter sido desencadeado pelo fracasso das negociações em Islamabad entre delegações americanas e iranianas de alto nível para garantir um acordo que encerrasse a guerra de seis semanas, iniciada quando os EUA e Israel lançaram ataques contra Teerã e mataram o líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

A recusa do Irã em desistir de seu direito a um programa nuclear — que Teerã insiste ser para fins civis pacíficos, mas as capitais ocidentais acreditam esconder a busca por uma bomba — frustrou a delegação dos EUA, liderada pelo vice-presidente JD Vance, o enviado da Casa Branca Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner.

“Eu sempre disse, desde o início, e há muitos anos: o Irã nunca terá uma arma nuclear!”, disse Trump. “O bloqueio começará em breve. Outros países estarão envolvidos neste bloqueio. O Irã não terá permissão para lucrar com este ato ilegal de extorsão.”

Trump não nomeou os outros países que espera que se juntem ao cordão da Marinha dos EUA e, antes de sua postagem, muitas capitais internacionais haviam pedido que a trégua temporária no Golfo fosse preservada enquanto Washington e Teerã buscam uma solução diplomática.

Vance deixou o Paquistão após as conversas — o encontro de mais alto nível entre os dois lados desde a revolução islâmica de 1979 — e alertou que Washington fez a Teerã sua “última e melhor oferta” para um acordo, acrescentando: “Veremos se os iranianos a aceitam”.

O porta-voz parlamentar do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, chefe da equipe de negociação de seu país, disse ter “apresentado iniciativas construtivas, mas, em última análise, o outro lado foi incapaz de ganhar a confiança da delegação iraniana nesta rodada de negociações”.

O fracasso das negociações aumentará as preocupações de que o retorno aos combates possa elevar os preços mundiais da energia e danificar ainda mais as instalações de navegação, petróleo e gás no Golfo, enquanto civis na região temem que os ataques aéreos possam ser retomados sem um desfecho político à vista.

“Sentimos desespero e falta de esperança. Estamos cansados desta incerteza”, disse Nahid, uma dona de casa de 60 anos em Teerã, contatada pela AFP.

O Paquistão, que sediou as negociações e cuja liderança conduziu os lados rivais à mesa, disse que continuará facilitando o diálogo e instou ambos os países a continuarem respeitando a trégua temporária.

“É imperativo que as partes continuem a manter seu compromisso com o cessar-fogo”, disse o ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar.

Estoque de urânio

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ligou para o sultão de Omã, Haitham bin Tariq, e ambos os líderes concordaram que “era vital que houvesse uma continuação do cessar-fogo e que todas as partes evitassem qualquer escalada adicional”.

Um porta-voz da UE disse que a diplomacia seria “essencial” para garantir a paz e elogiou os esforços de mediação do Paquistão, enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ligou para o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, para oferecer seus serviços ao esforço diplomático.

“Vladimir Putin enfatizou sua prontidão para facilitar ainda mais a busca por um acordo político e diplomático para o conflito e para mediar esforços para alcançar uma paz justa e duradoura no Oriente Médio”, disse o Kremlin em seu relatório sobre a chamada.

*AFP