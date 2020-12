300 pessoas são hospitalizadas com doença desconhecida na Índia

Os pacientes de diferentes faixas etárias apresentam sintomas em comum, incluindo dor nos olhos, náuseas, convulsões e desmaios; nenhum deles estava infectado pelo coronavírus

EFE/EPA/STR HANDOUT As autoridades locais já descartaram a hipótese dos sintomas serem causadas por doenças transmitidas por mosquitos ou por água e alimentos contaminados



Durante o fim de semana, pelo menos trezentas pessoas de diferentes idades foram hospitalizadas em Eluru, na Índia, por uma doença ainda não identificada. Os pacientes apresentavam sintomas em comum, incluindo dor nos olhos, convulsões, náuseas e até perda de consciência. Segundo as autoridades locais, nenhum deles apresenta o novo coronavírus, descartando-se assim a possibilidade da enfermidade em questão ser a Covid-19. Também não foram detectadas infecções por dengue e chikungunya ou qualquer contaminação no ar, água e alimentos da região. Segundo o jornal local The Indian Express, 180 desses indivíduos já receberam alta hospitalar e um homem de 45 anos morreu após uma parada cardiorrespiratória.

“Estranhamente, a maioria (dos pacientes) mostra sinais de recuperação poucas horas após a administração de medicamentos para tratamento sintomático. Porém, mais e mais pacientes estão sendo admitidos no hospital pelos mesmos sintomas”, comentou a diretora de Saúde Pública, Geetha Prasadini, ao jornal Hindustan Times. Segundo ela, a maioria dos doentes possui entre 20 e 30 anos de idade, apesar de cerca de 65 crianças menores de 12 anos também estarem hospitalizadas. Desde sábado, diversos especialistas em medicina, biologia molecular e saúde pública foram à Eluru para tentar descobrir a causa da doença, coletando amostras de sangue, urina e saliva dos pacientes. Até agora, no entanto, a causa não foi identificada.