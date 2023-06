Marcos do Val passa mal e é atendido no Senado

Senador disse a jornalistas que teve um pico de pressão alta na tarde desta terça-feira, 20

Marcos Oliveira/Agência Senado - 02/02/2023 Senador Marcos do Val (Podemos-ES) concede entrevista em seu gabinete no Senado Federal



O senador Marcos do Val (Podemos-ES) passou mal na tarde desta terça-feira, 20, no Senado, em razão de um pico de pressão alta, segundo relatou a jornalistas. O parlamentar é investigado por suposta obstrução às investigações sobre os atos violentos do 8 de Janeiro. Na última semana, o congressista foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF). Do Val estava em seu gabinete no 18° andar do Senado e foi atendido pelo serviço médico da Casa. O senador será submetido a exames nos próximos dias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), visitou o colega durante o atendimento.