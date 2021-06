Acidente causa vazamento de 28 mil litros de petróleo em Cuba

Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente afirmou que as causas e condições do evento ainda serão investigadas, bem como os danos ambientais decorrentes desse derramamento de óleo

Reprodução/Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba Entre 5 mil e 7 mil litros de petróleo já foram recuperados no local do acidente



Um acidente na manhã deste domingo, 13, causou um vazamento de aproximadamente 28 mil litros de petróleo nacional no município de Limonar, na província de Matanzas, em Cuba, segundo informou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do país. De acordo com o comunicado, o vazamento começou por volta das 6h da manhã de domingo, no horário local, no assentamento Horacio Rodríguez. O ministério já recuperou entre 5 mil e 7 mil litros no local do acidente e disse que “o trabalho continua para coletar o que escorreu para outros locais baixos até que as áreas afetadas tenham sido limpas”. A pasta afirmou que as causas e condições do evento ainda serão investigadas, bem como os danos ambientais decorrentes desse derramamento de óleo. O hidrocarboneto estava sendo transportada por uma equipe da Tranzmec, empresa pertencente à OSDE Azcuba.