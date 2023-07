Acidente com ônibus deixa ao menos 7 mortos e 22 feridos no leste da Turquia

Veículo colidiu com um poste e caiu cerca de 50 metros em um barranco

EFE Acidente ocorreu no município de Sarikamis, na província de Kars, logo após o veículo cruzar um viaduto



Um acidente de ônibus deixou, neste domingo, 30, ao menos sete mortos e 22 feridos, quando o veículo colidiu com um poste e caiu cerca de 50 metros em um barranco no leste da Turquia. O ônibus transportava passageiros de Erzurum, uma das maiores cidades do leste da Anatólia, para Kars, localizada a cerca de 200 quilômetros a nordeste. Já o acidente ocorreu no município de Sarikamis, na província de Kars, logo após o veículo cruzar um viaduto. As equipes de resgate verificaram a morte de sete passageiros e resgataram 22 feridos, um deles gravemente ferido, que foi levado de helicóptero para o hospital de Erzurum. As causas do acidente, ocorrido na madrugada deste domingo, ainda estão sendo investigadas. Na Turquia, um país de 85 milhões de habitantes, mais de 5 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes de trânsito.

*Com informações da EFE.