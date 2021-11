Acidente com ônibus deixa pelo menos 45 mortos na Bulgária

Veículo transportava turistas do norte da Macedônia quando colidiu contra um barreira na rodovia Struma e pegou fogo; 12 crianças estão entre as vítimas

Reprodução / Twitter @TaravariArben Ônibus transportava 52 passageiros, sendo um deles funcionário da Embaixada da Macedônia do Norte em Sofia



Um acidente de ônibus matou pelo menos 45 pessoas no oeste da Bulgária nesta terça-feira, 23. O veículo transportava principalmente turistas do norte da Macedônia quando, segundo autoridades, colidiu contra um barreira na rodovia Struma e pegou fogo. Segundo informações do Ministério do Interior do país, 45 pessoas morreram, incluindo 12 crianças, o que torna o acidente o mais mortal da história do país. O chefe do departamento de segurança contra incêndios do Ministério do Interior da Bulgária, Nikolai Nikolov, afirmou que o ônibus transportava 52 passageiros, sendo um deles funcionário da Embaixada da Macedônia do Norte em Sofia, capital da Bulgária. O ministro do Interior Boyko Rashkov informou que os corpos estavam agrupados no interior do veículo e “transformados em cinzas”. “A imagem é apavorante, apavorante. Nunca vi nada parecido”, completou. Ao todo, sete pessoas saltaram do ônibus em chamas e foram levadas para um hospital em condições estáveis. Até o momento, a causa do acidente ainda não foi completamente esclarecida, mas imagens mostram o veículo completamente carbonizado. “Temos uma tragédia enorme aqui”, disse o primeiro-ministro interino da Bulgária, Stefan Yanev, ao canal de televisão privado BTV. “Estou apavorado. Esta é uma grande tragédia”, também afirmou o primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Zoran Zaev.