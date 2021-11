LeBron James leva suspensão de um jogo após confusão em partida da NBA

Astro dos Lakers também terá salário descontado; envolvido no episódio, Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, recebeu gancho de dois jogos

EFE/JOHN G. MABANGLO Astro dos Lakers se envolveu em um atrito com Isaiah Stewart, do Detroit Pistons



Depois da confusão no jogo entre Los Angeles Lakers e Detroit Pistons no domingo, 21, os jogadores LeBron James e Isaiah Stewart foram suspensos na NBA nesta segunda, 22. Enquanto LeBron pegou um jogo de suspensão, Stewart levou um gancho de duas partidas. Durante o jogo, o astro do Lakers acertou um soco no rosto do rival. Segundo a NBA, a pena para Stewart foi maior pela reação após a agressão dentro e fora da quadra. De acordo com a NBA, ele foi punido por “no confronto por perseguir repetidamente e agressivamente James de uma forma antidesportiva”, enquanto LeBron foi punido por “imprudência” ao acertar o rival. Além da punição dentro de quadra, os jogadores também terão prejuízos financeiros. LeBron terá cerca de R$ 1,5 milhão de seu salário descontado, enquanto Stewart perderá R$ 251 mil.