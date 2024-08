Acidente de ônibus no Irã mata pelo menos 28 peregrinos paquistaneses

Os acidentes de trânsito são muito comuns no Irã, onde a taxa de mortalidade nas rodovias é uma das mais elevadas do mundo, com uma média de 20 mil mortes por ano

Pelo menos 28 peregrinos paquistaneses morreram e outros 23 ficaram feridos em um acidente de ônibus no centro do Irã, provavelmente causado por uma falha nos freios, segundo informou nesta quarta-feira (21) a imprensa estatal iraniana. O acidente ocorreu ontem à noite (20), quando o ônibus que transportava 51 peregrinos paquistaneses capotou e pegou fogo nos arredores da cidade de Taft, na província central de Yazd, a cerca de 500 quilômetros de Teerã, detalhou uma fonte dos serviços de emergência locais, Mohammad Ali Malekzadeh, à agência de notícias oficial “IRNA”.

Dos 23 feridos, 14 estão em estado grave e todos foram transferidos para hospitais da cidade de Yazd, capital da província. A emissora de televisão estatal citou fontes policiais que afirmaram que “um defeito técnico nos freios” fez com que o condutor perdesse o controle do veículo, que capotou e pegou fogo logo depois. As autoridades, no entanto, continuam a investigar as causas da tragédia. Os peregrinos paquistaneses cruzavam o Irã para chegar a Karbala, no Iraque, e participar na marcha anual de Arbaeen, que marca os 40 dias desde a morte do imã Hussein, uma das datas mais importantes do islã xiita.

Os acidentes de trânsito são muito comuns no Irã, onde a taxa de mortalidade nas rodovias é uma das mais elevadas do mundo, com uma média de 20 mil mortes por ano. Muitos dos acidentes devem-se ao mau estado dos veículos e ao descumprimento das regras de trânsito por parte dos condutores.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte