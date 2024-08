Moscou sofre um dos maiores ataques de drones desde o início da guerra com Ucrânia

A tentativa anterior de atacar capital do país com um drone ocorreu em 11 de julho, quando um dispositivo não tripulado foi abatido em Stupino, quase cem quilômetros ao sul da megalópole

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV O Ministério da Defesa russo informou, por sua vez, a neutralização de 45 drones na noite passada, 11 deles na região de Moscou.



As defesas antiaéreas da Rússia abateram uma dezena de drones em Moscou, que sofreu na noite passada um dos maiores ataques com dispositivos não tripulados inimigos desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, segundo afirmou nesta quarta-feira (21) o prefeito da capital russa, Sergey Sobyanin. O oficial russo escreveu no Telegram que a noite passada constituiu “uma das maiores tentativas de atacar Moscou” com dispositivos não tripulados. O primeiro drone com destino a Moscou foi destruído nas proximidades da capital às 3h02 (horário local, 21h02 de terça-feira em Brasília) e os outros nove durante a hora e meia seguinte.

O prefeito garantiu que agora a situação está “sob controle”. Segundo dados preliminares, a queda dos fragmentos dos drones abatidos não deixou vítimas nem danos materiais. A tentativa anterior de atacar Moscou com um drone ocorreu em 11 de julho, quando um dispositivo não tripulado foi abatido em Stupino, quase 100 quilômetros ao sul da megalópole. Antes disso, no dia das eleições presidenciais na Rússia, 17 de março, Moscou sofreu um ataque de cinco drones sem que estes alcançassem o seu alvo. O Ministério da Defesa russo informou, por sua vez, a neutralização de 45 drones na noite passada, 11 deles na região de Moscou.

*Com informações da EFE