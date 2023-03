Acidente de trem no Egito deixa ao menos quatro mortos e cerca de 20 feridos

Descarrilhamento do veículo se deu porque o maquinista avançou ‘além da linha de chegada’ quando entrava na estação, ignorando um sinal que o mandava parar; vítimas receberão US$ 3.200

Mohamed ABOUELENEN / AFPTV / AFP Trem descarrilhou após erro do motorista



Um descarrilhamento de trem no Egito, matou ao menos 4 pessoas e deixou cerca de 20 feridos na terça-feira, 7. O incidente ocorreu na estação Qalyub, uma cidade situada no delta do Nilo, cerca de 15 quilômetros ao norte da capital. Onze feridos puderam voltar para suas casas. De acordo com a autoridade nacional de ferrovias egípcias, o maquinista avançou o trem “além da linha de chegada” quando entrava na estação, ignorando um sinal que o mandava parar. “Isto provocou o descarrilhamento da locomotiva e do primeiro vagão”, acrescentou em comunicado. O ministério da Solidariedade anunciou que as famílias das vítimas receberão 100 mil libras egípcias (US$ 3.200). As ferrovias são um meio de transporte popular para os 105 milhões de habitantes do Egito, mas a vasta malha ferroviária neste país da África está em situação precária e os acidentes são frequentes. A população acusa as autoridades de negligência. Os acidentes costumam ser atribuídos a problemas de infraestrutura e manutenção. Na semana passa, houve na Grécia um caso semelhante. Dois trens colidiram e deixou 57 mortos na capital grega. O ocorrido gerou uma série de manifestações da população que mostraram sua indignação. Ao todo, mais de 5.000 pessoas, segundo a polícia, estavam nas ruas e escreveram a palavra “assassinos”, em letras vermelhas, nas janelas da sede da companhia ferroviária Hellenic Train, na capital grega. Antes, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio em frente ao Parlamento, no terceiro dia de luto nacional.