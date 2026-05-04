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Acidente em evento automobilístico deixa três mortos e 38 feridos na Colômbia

De acordo com autoridades da cidade de Popayán, no sudoeste do país, uma motorista perdeu o controle de um ‘monster truck’ e atropelou dezenas de pessoas

  • Por AFP
  • 04/05/2026 09h58
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HANDOUT / COLOMBIA'S NATIONAL POLICE PRESS OFFICE / AFP Veículo conhecido como 'Monster truck' após acidente durante um show em Popayán, província de Cauca, na Colômbia Veículo conhecido como 'monster truck' após acidente durante um show em Popayán, província de Cauca, na Colômbia

Pelo menos três pessoas morreram e 38 ficaram feridas no domingo (3) em um espetáculo automobilístico no sudoeste da Colômbia, quando uma motorista perdeu o controle do veículo e atropelou dezenas de pessoas do público, informaram autoridades.

O balanço aumentou de dois para três mortos durante a noite, de acordo com Juan Carlos Muñoz, prefeito de Popayán, onde aconteceu o acidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo de grande porte, conhecido como monster truck, atravessando uma pista de obstáculos durante uma exibição.

No meio de uma acrobacia, o veículo perde o controle. A condutora não conseguiu frear e, em poucos segundos, avançou em direção aos participantes do evento, depois de derrubar as grades metálicas que separavam o público do autódromo.

“Lamentamos profundamente o acidente (…), que deixou preliminarmente 38 pessoas feridas e três mortas”, disse o prefeito.

Entre os mortos há uma menina, segundo a imprensa local, e vários outros menores ficaram feridos.

Bombeiros e paramédicos atenderam os feridos. Alguns deles foram transferidos para hospitais públicos da cidade, informou Octavio Guzmán, governador do departamento del Cauca, cuja capital é Popayán.

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