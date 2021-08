Acidente entre ônibus e caminhão deixa 33 mortos na República Democrática do Congo

Um dos veículos envolvidos na colisão levava combustível e explodiu; maior parte das vítimas sofreu queimaduras

Google Maps/Reprodução Acidente ocorreu na cidade de Kabuba



Pelo menos 33 pessoas morreram queimadas em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus de passageiros e um caminhão que transportava combustível, na noite deste domingo, 1º, no sudoeste da República Democrática do Congo (RDC). Segundo informações da Agência Efe, o acidente ocorreu por volta das 21h (hora local) na altura da cidade de Kabuba, na província de Kwango, e a cerca de 200 quilômetros da capital do país, Kinshasa. “Era um caminhão que transportava uma quantidade significativa de combustível. Vinha de Kinshasa para a cidade de Kikwit. Infelizmente, no trajeto, negociou mal a passagem com um ônibus que tinha passageiros a bordo, pois havia outro caminhão com problemas ao lado”, explicou à agência o ministro do Interior do Kwango, Noel Lumbu.

“A colisão foi forte, o fogo deflagrou muito rapidamente e, como foi causado pelo combustível, as chamas se espalharam rapidamente, queimando o ônibus, e pouquíssimas pessoas que estavam lá dentro foram salvas”, acrescentou Lumbu. “Nós só conseguimos recuperar as ossadas de algumas das vítimas. Enterramos eles com dignidade em Kibuba”, afirmou uma fonte policial ao jornal francês Sud Quest. O último acidente com caminhão de combustível registrado no país ocorreu em 2018, quando 53 pessoas morreram em uma estrada a 120 km da capital. Em 2010, um acidente semelhante deixou pelo menos 230 feridos.