Vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro sofre atentado em festa infantil

Parlamentar promovia um evento beneficente em Quintino, na zona norte, e foi recebido cm tiros de fuzil

Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro Segundo o vereador, pelo menos 10 viaturas se deslocaram para o local e também foram recebidas com os ataques



O vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro (PSD) sofreu um atentado na noite do último domingo, 1º, em Quintino, na zona norte do Rio de Janeiro. O parlamentar chegava a uma festa beneficente para crianças, em um veículo blindado e com dois seguranças, quando foi recebido com tiros de fuzil. Segundo as informações relatadas para a polícia, o ataque aconteceu assim que Gabriel Monteiro chegou ao local. Três balas atingiram o carro, segundo ele. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com o vereador, pelo menos dez viaturas se deslocaram para o local e também foram recebidas com ataques.

“Não foi um mero ataque, eles planejaram o melhor momento. Inúmeros bandidos do Comando Vermelho de fuzil, quase mataram uma guarnição da PM, ficaram durante muito tempo querendo invadir a casa onde eu estava. Quem mandou matar Gabriel Monteiro?”, questionou o vereador. “Tudo isso em uma ação social minha!”, exclamou. Monteiro ganhou notoriedade com seu canal no YouTube em que dava opiniões e mostrava algumas de suas ações na PM do Rio de Janeiro. Ele foi o terceiro parlamentar mais votado da capital fluminense nas últimas eleições municipais.

*Com informações do repórter Matheus Koelzer