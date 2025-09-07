Acidente no Elevador da Glória em Lisboa ocorreu após ‘desconexão’ de cabo

O famoso bondinho, que liga a praça do Rossio ao Bairro Alto, descarrilou e colidiu contra um imóvel; primeira nota da investigação reflete as constatações confirmadas e não as conclusões precisas sobre as causas

EFE/ Susana Samhan inspeção visual programada, realizada na manhã do dia do acidente, não detectou nenhuma anomalia no cabo



O acidente no Elevador da Glória em Lisboa, que causou 16 mortes na quarta-feira (3), aconteceu após “a desconexão do cabo entre as duas cabines”, diz a nota publicada neste sábado (6) pela agência pública portuguesa responsável pela investigação. O incidente ocorreu na tarde de quarta-feira na capital portuguesa, perto da avenida da Liberdade. O famoso bondinho, que liga a praça do Rossio ao Bairro Alto, descarrilou e colidiu contra um imóvel. “A inspeção visual programada, realizada na manhã do dia do acidente, não detectou nenhuma anomalia no cabo”, detalharam os investigadores do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

Esta primeira nota da investigação reflete as constatações confirmadas e não as conclusões precisas sobre as causas do acidente. Segundo os primeiros elementos da investigação revelados neste sábado, a colisão do bondinho “ocorreu a uma velocidade de 60 km/h” e “todos os acontecimentos se desenvolveram em menos de 50 segundos”. O Elevador da Glória, que data de 1914 em sua configuração atual, é composto por dois vagões amarelos que sobem e descem alternativamente por um sistema de contrapeso, um desnível de 45 metros em 276 metros de comprimento, “com uma inclinação média de 18%”, indicam os investigadores do GPIAAF.

“As cabines são conectadas entre si por um cabo que equilibra seu peso através de uma grande roda reversível situada no alto da Calçada da Glória em um compartimento técnico subterrâneo”, acrescentam. “Às 18h00 [14h00 em Brasília] de 3 de setembro, o Elevador da Glória estava com suas cabines estacionadas em suas respectivas estações.

“Minutos depois, as cabines iniciaram seu trajeto, mas “instantes depois da saída, e após percorrer seis metros, perderam subitamente a força de equilíbrio garantida pelo cabo de conexão que as unia”. Cinco portugueses e 11 estrangeiros morreram neste acidente, que também deixou 20 feridos, segundo o último balanço.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias