Trump intensifica ameaças a Chicago e provoca reação do governador de Illinois: ‘Aspirante a ditador’

Anúncio faz parte de escalada retórica do presidente dos EUA contra cidades governadas por democratas, que ele acusa de serem ‘perigosas’ e ‘mal administradas’

  • 06/09/2025 21h43 - Atualizado em 06/09/2025 21h45
Francis Chung/Pool/EFE/EPA O secretário de Defesa Pete Hegseth (à dir.) fala durante coletiva do presidente dos EUA, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca Donald Trump ao lado do secretário Pete Hegseth, cuja pasta mudou de nome: de Departamento de Defesa para Departamento de Guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar Chicago em suas redes sociais neste sábado (6), prometendo enviar tropas da Guarda Nacional e reforçar a atuação de agentes de imigração na cidade. Em uma publicação, ele compartilhou uma montagem em referência ao filme Apocalypse Now, trocando o título para “Chipocalypse Now” e escrevendo: “Adoro o cheiro de deportações pela manhã. Chicago está prestes a descobrir por que é chamado de Departamento de GUERRA”.

O meme faz parte da escalada retórica de Trump contra cidades governadas por democratas, que ele acusa de serem “perigosas” e mal administradas. O presidente já adotou medidas semelhantes em Los Angeles e Washington e indicou que Baltimore, Nova Orleans e Portland também podem receber tropas federais. Na sexta-feira (5), Trump assinou uma ordem executiva para renomear o Departamento de Defesa como “Departamento de Guerra”, medida que ainda precisa da aprovação do Congresso.

A publicação gerou forte reação política em Illinois. O governador JB Pritzker, democrata e possível candidato à Casa Branca em 2028, classificou o ato como “não normal” e chamou Trump de “aspirante a ditador”. “O presidente dos Estados Unidos está ameaçando entrar em guerra com uma cidade americana. Isso não é uma brincadeira. Illinois não será intimidado”, escreveu no X (antigo Twitter).

Apesar das declarações, os detalhes sobre uma eventual operação federal em Chicago não foram divulgados. Lideranças locais afirmaram que estudam acionar a Justiça caso o governo avance com a medida.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

