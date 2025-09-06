Trump intensifica ameaças a Chicago e provoca reação do governador de Illinois: ‘Aspirante a ditador’

Anúncio faz parte de escalada retórica do presidente dos EUA contra cidades governadas por democratas, que ele acusa de serem ‘perigosas’ e ‘mal administradas’

Francis Chung/Pool/EFE/EPA Donald Trump ao lado do secretário Pete Hegseth, cuja pasta mudou de nome: de Departamento de Defesa para Departamento de Guerra



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar Chicago em suas redes sociais neste sábado (6), prometendo enviar tropas da Guarda Nacional e reforçar a atuação de agentes de imigração na cidade. Em uma publicação, ele compartilhou uma montagem em referência ao filme Apocalypse Now, trocando o título para “Chipocalypse Now” e escrevendo: “Adoro o cheiro de deportações pela manhã. Chicago está prestes a descobrir por que é chamado de Departamento de GUERRA”.

O meme faz parte da escalada retórica de Trump contra cidades governadas por democratas, que ele acusa de serem “perigosas” e mal administradas. O presidente já adotou medidas semelhantes em Los Angeles e Washington e indicou que Baltimore, Nova Orleans e Portland também podem receber tropas federais. Na sexta-feira (5), Trump assinou uma ordem executiva para renomear o Departamento de Defesa como “Departamento de Guerra”, medida que ainda precisa da aprovação do Congresso.

A publicação gerou forte reação política em Illinois. O governador JB Pritzker, democrata e possível candidato à Casa Branca em 2028, classificou o ato como “não normal” e chamou Trump de “aspirante a ditador”. “O presidente dos Estados Unidos está ameaçando entrar em guerra com uma cidade americana. Isso não é uma brincadeira. Illinois não será intimidado”, escreveu no X (antigo Twitter).

Apesar das declarações, os detalhes sobre uma eventual operação federal em Chicago não foram divulgados. Lideranças locais afirmaram que estudam acionar a Justiça caso o governo avance com a medida.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA