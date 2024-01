Acordo entre Brasil e China dobra prazo de vigência de visto para turistas

O ministro Mauro Vieira reforçou a posição do Brasil em defesa de “uma só China” durante uma reunião no Itamaraty com o chanceler chinês

Reprodução / Twitter @EmbaixadaChina



O Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Wang Yi, se reuniu nesta sexta-feira, 19, com o Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para assinatura do acordo entre Brasil e China que visa dobrar o prazo de vigência sobre vistos em passaportes comuns. Com o acordo, os dois países podem conceder vistos de até 10 anos de validade, facilitando e promovendo viagens e negócios em ambos. Mauro Vieira reforçou a posição do Brasil em defesa de “uma só China” durante uma reunião no Itamaraty com o chanceler chinês. A declaração de Vieira agradou o governo chinês, que destacou a importância das relações entre Brasil e China caminharem de mãos dadas.

No último fim de semana, o candidato do Partido Democrático Progressista de Taiwan, Lai Ching-te, venceu a eleição presidencial defendendo a independência da ilha. No entanto, a China considera Taiwan uma província rebelde que faz parte de seu território. Além das questões relacionadas à China, os chanceleres também discutiram a guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. Wang Yi confirmou que o presidente chinês, Xi Jinping, participará da reunião de líderes do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro em novembro.