Faixa de Gaza enfrenta apagão de telefonia e internet mais longo desde o início da guerra

Paltel e Oredoo, as principais empresas da região, relataram a interrupção total dos serviços na última sexta-feira, 12, após ataques de Israel

AFP Esta é a interrupção mais longa desde o início da guerra entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro de 2023



A Faixa de Gaza está com problemas na comunicação interna e externa por conta da interrupção dos sistemas de telefone e internet, que assola a região há 8 dias. Esta é a interrupção mais longa desde o início da guerra entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro de 2023. “A interrupção dos serviços de comunicação e internet na Faixa de Gaza entrou em seu oitavo dia nesta sexta-feira e é a mais longa desde o início da agressão israelense”, informou a agência de notícias palestina Wafa.

As duas principais empresas de telefonia e internet do território, Paltel e Oredoo, relataram a interrupção total dos serviços na última sexta-feira, 12, após ataques intensos por parte de Israel. “As principais linhas das empresas de telecomunicações e internet foram repetidamente danificadas, levando à interrupção de todos os nossos serviços no sul e no centro da Faixa”, disse na semana passada a Oredoo, cujo serviço ainda está parcialmente operacional no norte.

Já o vice-presidente do conselho da Autoridade Reguladora de Comunicações, Ihab Sobeih, afirmou que as linhas “estão completamente cortadas” no centro e no sul da região. A Paltel disse que não puderam reparar os danos em suas instalações por conta da falta de “estradas seguras” e “dificuldade de locomoção”. Além disso, também há escassez de peças de reposição. Um funcionário da empresa denunciou que as “equipes técnicas foram expostas a ataques diretos enquanto realizavam seu trabalho”, destacando que dois trabalhadores foram mortos na área de Khan Younis após seu veículo ter sido atingido por um míssil.

*Com informações da EFE