Adolescente abre fogo e fere três pessoas em Nova York

Incidente aconteceu à 1h20 da madrugada; vídeos mostram pessoas fugindo do local e policiais cercando um veículo

  • Por Jovem Pan
  • 09/08/2025 09h53
Luciano Garcia/Jovem Pan Times Square Atirador de 17 anos abriu fogo e feriu três pessoas neste sábado na Times Square, em Nova York

Um atirador de 17 anos abriu fogo e feriu três pessoas neste sábado (9) na Times Square, em Nova York, informou a polícia da cidade. O incidente ocorreu por volta da 1h20, horário local (3h20 em Brasília), após uma discussão, informou um porta-voz da polícia à AFP.

Uma jovem de 18 anos sofreu um ferimento de raspão no pescoço, enquanto um homem de 19 anos e outro de 65 anos ficaram feridos nos membros inferiores. As três vítimas foram levadas ao Hospital Bellevue, em Nova York, onde seu estado de saúde foi considerado estável. “O agressor foi detido pela polícia e uma arma de fogo foi apreendida”, acrescentou o porta-voz.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram uma multidão em pânico, embora a AFP não tenha conseguido confirmar imediatamente sua autenticidade.

No final do mês passado, um atirador disparou contra quatro pessoas e depois se matou em um arranha-céu em Manhattan.

 

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

