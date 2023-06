Adolescente de 15 anos morre após tiroteio na Suécia; outras três pessoas ficaram feridas

Vítima fatal foi socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos; polícia está investigando o caso, mas ainda não sabe as causas da troca de tiros

Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY / AFP Polícia foi ao local do tiroteio após receber relatos de tiros perto de uma praça no Sul da cidade de Estocolmo



Um adolescente de 15 anos morreu após um tiroteio à luz do dia em Estocolmo, capital da Suécia, neste sábado, 10. Além da vítima fatal, outras três pessoas ficaram feridas durante o episódio. A polícia foi ao local do tiroteio após receber relatos de tiros perto de uma praça no Sul da cidade. Lá, os agentes encontraram duas pessoas feridas a bala e outras duas em um local próximo. Uma delas não resistiu, enquanto os outros foram levados para hospitais. Os feridos são outro adolescente, 15; um homem, 45; e uma mulher, 65; informou a corporação. Até o momento, as autoridades não sabem o que causou a troca de tiros. Dois homens forma presos após uma perseguição de carro menos de uma hora depois do tiroteio e a polícia está investigando para esclarecer os motivos. Na sexta-feira, 9, outras três pessoas ficaram feridas em dois tiroteios na região metropolitana de Estocolmo. Nos últimos anos, o país tem sofrido para conter o aumento de tiroteios ligados a acertos de contas entre gangues.

*Com informações da AFP