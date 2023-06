Asteroide com potencial para acertar a Terra passará perto do planeta nesta segunda-feira

1994 XD tem diâmetro estimado entre 370 e 830 metros e é do tipo binários

Divulgação/NASA Em ato inédito, nave da NASA vai colidir com asteroide



O asteroide 1994 XD passará a uma distância potencialmente perigosa da Terra nesta segunda-feira, 12, segundo a agência espacial dos Estados Unidos, Nasa, que também acrescentou que esses asteroides têm chance de um dia acertar o planeta, mesmo os que demonstram baixa probabilidade. O 1994 XD recebe esse nome por causa do seu ano de descoberta e tem diâmetro estimado entre 370 e 830 metros e é do tipo binário, ou seja, composto por dois objetos que giram em torno de um centro de massa comum. Devido ao seu tamanho, se um dia ele realmente colidisse com a Terra, teria um potencial destrutivo devastador. Conforme informações do portal Virtual Telescope Preject, que monitora o asteroide, o 1994 XD não apresenta nenhum risco para os terráqueos, pois ele passará a 3,1 milhões de quilômetros. A classificação de potencialmente perigoso se deve ao fato de que os observatórios passam a monitorá-los constantemente por risco de colisões futuras, em caso de mudanças gravitacionais que possam colocá-los em rota de colisão com o nosso planeta. A próxima passagem dos 1994 XD pela Terra está programada para acontecer no ano de 2041.