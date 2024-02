Adolescente suspeito de atirar contra turista brasileira na Times Square é apreendido

Rapaz de 15 anos está sob custódia da polícia local após prisão no bairro de Yonkers, em Nova York

Martin Speechley/NYPD Suspeito do disparo que atingiu uma turista brasileira em um assalto a uma loja na Times Square, em Nova York, foi apreendido pela polícia local



O suspeito do disparo que atingiu uma turista brasileira em um assalto a uma loja na Times Square, em Nova York, foi apreendido pela polícia local. De acordo com agentes de Nova York, o suspeito é um venezuelano de 15 anos. Ele foi preso no bairro de Yonkers. “Em menos de 24h, nossa equipe removeu das ruas um sujeito bem violento que não tem nenhum receio de atirar uma arma no meio de uma multidão de pessoas”, declarou à mídia local Jason Savino, capitão assistente de investigação da polícia. O disparo atingiu a perna de uma brasileira. A turista, que não teve sua identidade revelada, foi encaminhada para o hospital NYC Health + Hospitals/Bellevue, onde foi atendida pelos médicos e já teve alta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações de Estadão Conteúdo