Adolescentes criam mosaico gigante da bandeira ucraniana para ajudar o país

Meninos utilizaram cinco mil caixas de cereal matinal; eles pretendem ‘aumentar a conscientização sobre a Ucrânia’

Reprodução/Twitter/@dattalion Cinco mil caixas foram utilizadas para montar mosaico da bandeira da Ucrânia



Adolescentes norte-americanos e moradores de Chicago criaram um mosaico gigante da bandeira da Ucrânia utilizando caixas de cereal matinal doadas pela Kellogg’s. Ao todo, cinco mil produtos, na cor amarela e azul, foram utilizadas, e a obra está localizada no chão do Grand Banking Hall da Wintrust Financial Corporation, no centro de Chicago. “Queríamos aumentar a conscientização sobre a Ucrânia”, disse Michael Kotcher, de 15 anos. “Então, decidimos quebrar um recorde com uma boa causa por trás disso”. O mosaico foi o eleito pelo Guiness Book na quinta-feira, 11, como o maior mosaico de cereal já feito. O cereal será doado a um banco de alimentos local e os doadores prometeram, até agora, quase US$ 15 mil para a arrecadação de fundos. Como bônus, os adolescentes também estão ajudando os necessitados em Chicago doando o cereal. “É ótimo porque estamos ajudando global e localmente”, disse Kotcher.

Guinness World Record Raises Money for Ukraine#Chicago teenage volunteers used @KellogsUs boxes of breakfast cereal to create a Guinness world record-breaking mosaic. pic.twitter.com/4YGRIOITCu — DATTALION (@dattalion) August 13, 2022

*Com informações da Reuters