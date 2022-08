Cliente fogem de loja na China ao serem avisados que precisariam cumprir lockdown no local

Clientes da Ikea em Xangai, na China, que estavam na loja no sábado, 13, foram pegos de surpresa enquanto faziam suas compras. Eles foram notificados que precisariam cumprir lockdown no estabelecimento devido a uma pessoa que estava no local e foi diagnosticada com Covid-19. Inconformados com a notícia, eles começaram a forças a saída da loja para não terem que ser isolados, informou a BBC. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o momento em que tudo acontece e o cenário de pânico que toma conta de homens, mulheres e crianças que estavam na Ikea. Seguranças foram chamados e tentaram conter a multidão, mas não conseguiram evitar que eles deixassem a loja e o shopping em que o estabelecimento está localizado. O jornal chinês Shanghai Daily estima que aproximadamente 400 pessoas estiveram no local. Ainda que tenham fugido do lugar, todos que estavam lá vão precisar ficar isolados por pelo menos dois dias e sendo rigorosamente vigiados durante cinco. O isolamento das pessoas, faz parte de uma política de covid zero adotada pela China, uma medida que buscar isolar rapidamente qualquer caso da doença para mitigar o contágio, bem como isolar todos os contatos próximos e até regiões inteiras.

Ikea furniture store in 🇨🇳 #Shanghai Xujiahui District suddenly announced lockdown after the detection of 1 Covid positive. 300+ shoppers frantically pushed their way out to escape. The remaining shoppers unluckily trapped inside were forced to the quarantine concentration camps. pic.twitter.com/DmUHhUPk4x

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked🥶

Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz

