Advogado viraliza ao usar filtro de gatinho em audiência virtual pelo Zoom; assista

Rod Ponton tentou se desculpar com o juiz da ação dizendo ‘eu não sou um gato’

Reprodução/ Twitter Rod Ponton é visto à direita com o filtro de gato na reunião



As reuniões via Zoom durante a pandemia de Covid-19 já causaram situações desconfortáveis e engraçadas: interrupção de crianças, nudez e até incêndios. E nesta semana mais um capítulo fofo agitou a internet. O advogado do Texas, Rod Ponton, apareceu em uma audiência virtual com um filtro de gatinho que não conseguia desativar. Em entrevista à BBC, o profissional explicou a história e disse ter ficado surpreso com a repercussão global. “Quando entrei no Zoom, tudo parecia bem. Minha foto apareceu e eu estava na sala de espera com o juiz. Mas quando o juiz chamou o caso, eu desapareci e um gato apareceu em meu lugar. Eu não sabia que o Zoom poderia me transformar em um gato. Não sabia que o gato poderia me transformar em uma celebridade, mas tudo aconteceu em questão de horas”, disse Ponton.

Durante a reunião, Ponton explicou que estava usando o computador de sua secretária e pediu ajuda à ela. “Estou aqui ao vivo, não sou um gato”, disse ele na audiência. Em resposta o juiz Gibbs Bauer respondeu “Deu para perceber”. Depois de toda a situação, o advogado disse que o juiz levou na brincadeira. “Acho que qualquer pessoa que já teve problemas com um computador ou Zoom pode reconhecer que esse tipo de coisa pode acontecer”, desabafou. Assista ao momento abaixo: