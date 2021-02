Diretor financeiro do Twitter diz que Trump está banido para sempre da rede social

Ex-presidente dos Estados Unidos foi banido da plataforma por postar mensagens incentivando a invasão ao Capitólio

EFE/EPA/US PRESIDENT DONALD J TRUMP TWITTER Donald Trump foi banido da rede em 8 de janeiro



Ned Segal, diretor financeiro do Twitter, informou nesta quarta-feira, 10, durante o programa ‘Squawk Box’, da CNBC, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ‘nunca terá permissão para retornar ao site, mesmo se ele decidir se candidatar novamente’. Trump foi banido da rede social em 8 de janeiro após fazer uma série de postagens encorajando e defendendo a invasão ao Capitólio dos EUA, que aconteceu no dia 06 de janeiro. “Da forma como nossas políticas funcionam, quando você é removido da plataforma, você é removido da plataforma, seja você um comentarista, um CFO [diretor financeiro] ou um ex-funcionário público”, explicou Segal.

Na mesma entrevista, o diretor apresentou um relatório de ganhos da plataforma desde que o banimento a Trump aconteceu. De acordo com os dados divulgados, os compartilhamentos subiram até 13% na manhã de quarta-feira e houve um ‘crescimento acima da média’ ao longo do mês de janeiro. Além da expulsão do ex-presidente, contas ligadas ao movimento QAnon também foram banidas. “Somos uma plataforma que é obviamente muito maior do que qualquer tópico ou conta”, disse o CEO do Twitter, Jack Dorsey.