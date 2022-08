Aeronave intacta surge misteriosamente em meio a uma pedreira na Indonésia

Existem especulações sobre a origem do avião, sendo uma dela o projeto inacabado de um restaurante; em Bali, exposições como essa são comuns

Uma aeronave localizada em meio a uma pedreira em Bali, na Islândia, tem virado ponto turístico no país. Há anos, o Boeing 737, que está praticamente intacto, está abandonado na região, mas só agora as pessoas pareceram se dar conta de sua presença e estão tornando o local em uma rota obrigatória de ser visitada. Localizado na pedreira de calcário perto da rodovia Raya Nusa Dua Selatan, nos arredores da praia de Pandawa, existem dúvidas sobre como o avião chegou até ali. Há quem diga que um empresário ambicioso e com intuito de montar um restaurante na região levou a aeronave para lá. Ele teria desmontado o avião e remontado. Contudo, segundo o jornal Daily Mail, o empresário teria ficado sem dinheiro para finalizar o projeto e o deixou inacabado. Para visitar o avião abandonado, os curiosos contam com auxílio de um guia, pelo fato do lugar ser de difícil acesso. Projetos como esse, envolvendo aeronaves abandonadas, não é uma novidade na região. A ilha conta com outras exposições. Uma delas esta ao lado do famoso restaurante Dunkin Donuts. Outro foi colocado no final de 2021 no topo de um penhasco na praia de Nyang-Nyang. Esse foi um investimento de Felix Demin, um empresário russo e morador de Bali que espera que a atração ajude a reviver o setor de turismo da região, que foi duramente atingido quando as fronteiras da Indonésia estavam em meio à pandemia de Covid. Demorou uma semana para transportar as peças do avião para o penhasco, mas tudo foi feito seguindo as permissões de acesso necessárias. Para Demin, o seu projeto oferece esperança para o renascimento do turismo em Bali, contudo, alguns usuários de mídia social expressaram preocupação de que isso prejudicaria a vista à beira-mar.

*Com informações da AFP