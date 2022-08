WhatsApp vai permitir apagar mensagens após dois dias

Antes disso, o prazo era de uma hora, oito minutos e 16 segundos; aplicativo também disponibilizou outras funções a partir desta semana

Allan White/ Fotos Públicas WhatsApp anunciou, nesta semana, novos recursos aos usuários



O WhatsApp anunciou, nesta semana, que vai permitir os usuários a deletarem mensagens no aplicativo após pouco mais de dois dias. Antes disso, o prazo era de uma hora, oito minutos e 16 segundos. O WABetaInfo, site especializado no aplicativo de mensagens, aponta que o novo limite é de dois dias e 12 horas. Este novo recurso era especulado desde fevereiro. Além disso, outras funções foram adicionadas à plataforma. Mudanças já estavam em teste desde o início do mês passado. Agora será possível esconder a sinalização de “online” que aparece nos usuários quando estão acessando o app. Outra funcionalidade, que já era sugerida pelos usuários, é a possibilidade de sair de um grupo sem nenhum tipo de notificação, uma espécie de saída “à francesa”. A partir de agora, o aviso de que alguém deixou a conversa coletiva será enviado apenas para os administradores dos grupos. Outro novo recurso é o bloqueio de capturas de tela, os chamados “prints”, em mensagens de visualização única de fotos e vídeos. A medida promove mais uma camada de segurança para usuários que querem compartilhar conteúdos instantâneos que não sejam armazenados e nem fiquem disponíveis para os remetentes. As novas funções serão liberadas aos poucos para todos os usuários até o final do mês. Todas as alterações serão efetuadas de maneira automática por meio da atualização do aplicativo. Entretanto, para retirar o status de “online” é necessário configurar o aparelho. Antes, o aviso apareceria para todos os contatos, mas agora é possível restringir quem pode, ou não, checar o status. Confira abaixo as instruções para ativar esta nova funcionalidade:

Antes de proceder com a configuração, certifique-se de que o seu aplicativo está devidamente atualizado na Google Play Store ou App Store;

Abra o Whatsapp e selecione o ícone “Conta” na aba de Configurações (sinalizada com uma engrenagem);

Na sequência, selecione o ícone “Privacidade”;

Selecione a opção “Visto Por Último e Online”;

Agora escolha entre as seguintes opções de quem pode visualizar o “visto por último”, as opções são “Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” e “Ninguém”;

Escolha também, entre as mesmas opções, quem pode visualizar o status “online”;

Caso opte por esconder o “online” e o “visto por último”, você também não poderá visualizar essas informações nas contas dos outros usuários.