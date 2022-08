Jovem rejeita herança de US$ 4,2 bilhões por acreditar que não vai ser feliz

Marlene Engelhorn, herdeira de uma importante empresa química alemã, afirmou que não se sentiu bem ao receber um dinheiro que não ‘trabalhou para ter’

Reprodução/site/DerStandard/Heribert Corn Marlene Engelhorn, 30 anos, é herdeira da Basf, importante empresa química alemã



Se da noite para o dia você recebesse uma herança bilionária, ficaria feliz ou rejeitaria? Boa parte das pessoas com toda certeza sairia pulando de alegria, porém, esse não é o pensamento de Marlene Engelhorn, 30 anos. A herdeira de uma importante empresa química alemã, a Basf, chocou a internet ao abrir mão da herança deixada por sua avó, Traudl Engelhorn-Vechiatto, de 95 anos. Segundo a Forbes, a fortuna está avaliada em US$ 4,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 21,9 bilhões). Ela tomou essa decisão, pelo simples fato de achar que “não será feliz” por receber uma quantia que não “trabalhou para ter”, revelou em entrevista ao jornal alemão, Der Standard. “Na minha opinião, isso não é uma questão de vontade, mas uma questão de justiça. Não fiz nada por este legado. Isso é pura sorte na loteria do nascimento e pura coincidência.”, disse, acrescentando que “quando veio o anúncio, percebi que não poderia estar realmente feliz e pensei comigo mesmo: algo está errado, algo tem que acontecer!”. Marlene faz parte de uma organização chamada “Milionários Pela Humanidade”, um grupo que defende que os super-ricos sejam taxados da mesma forma que os trabalhadores comuns. Estudante de literatura em Viena, ela ainda não decidiu o que vai fazer com o dinheiro, mas revelou que a avó deu total apoio a sua decisão. “Minha avó me deu uma enorme liberdade de ação”, declarou. “A sociedade não tem que contar com o fato de que os milionários vão ser benevolentes. Troco ideias com outras pessoas, aprendendo o máximo que eu posso para ver o que funciona e o que não funciona. Para mim, o comprometimento com a justiça de impostos é muito importante, porque isso é que determina como a riqueza vai ser distribuída”, finalizou.