Aeroporto da Cidade do México retoma operações após paralisação por causa de vulcão 

Popocatépetl liberou fumarolas e material incandescente durante a noite de sexta e a madrugada de sábado; autoridades mantiveram a nível de alerta atual em ‘Amarelo Fase 2’

JOSE CASTAÑARES / AFP Vulcão Popocatepetl expele cinzas e fumaça visto de Puebal, estado de Puebla, México, em 18 de maio de 2023



O aeroporto internacional da Cidade do México retomou as operações após ter sido paralisado neste sábado, 20, devido às queda de cinzas provocadas pela atividade do vulcão Popocatépetl. “Retomamos as operações de pouso e decolagem a partir das 10h [locais, 13h de Brasília]”, informaram as autoridades, ao anunciar que as cinzas vulcânicas das pistas já foram retiradas. Contudo, as autoridades mantiveram o nível de alerta atual em “Amarelo Fase 2”, que abrange a precipitação de cinzas e material incandescente perto da cratera, mas não prevê uma evacuação das populações próximas. O vulcão, localizado na região central do país, nos limites dos estados de México, Morelos e Puebla, liberou fumarolas e material incandescente durante a noite de sexta e a madrugada de sábado, informou a Defesa Civil do governo mexicano. O aeroporto, por onde passaram 46,2 milhões de passageiros em 2022, havia encerrado as operações às 04h25 locais (07h25 de Brasília). O Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), situado em Zumpango, perto da Cidade de México, também anunciou a suspensão temporária das operações, mas ainda não informou sua retomada.

*Com informações da AFP