Sudão terá cessar-fogo de sete dias a partir de segunda-feira

Estados Unidos e Arábia Saudita anunciaram que haverá uma trégua humanitária que entra em vigor às 21h45, no horário de Cartum, do dia 22 de maio

Abubakarr JALLOH / AFP Maior parte dos confrontos estão concentrados em Cartum, capital do Sudão



Os grupos em guerra no Sudão chegaram a um acordo para um cessar-fogo humanitário de sete dias. O anúncio foi feito pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita neste sábado, 20, em um comunicado conjunto após negociações que ocorreram em Jidá. Representantes do exército de Abdel Fattah al-Burhan e de seu ex-adjunto, que se tornou adversário, Mohamed Hamdan Daglo, prometeram não buscar nenhuma vantagem militar antes que a trégua entre em vigor às 21h45, horário de Cartum (16h45 de Brasília) na próxima segunda-feira, 22, divulgou o Departamento de Estado dos EUA. O cessar-fogo “permanecerá em vigor por sete dias e poderá ser prorrogado com o acordo de ambas as partes”, diz o comunicado. Um cenário de caos se estende pelo Sudão desde o dia 15 de abril devido aos confrontos entre o exército oficial, que é comandado por Abdel Fatah al Burhan, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), do general rival Mohamed Hamdan Daglo. Os confrontos armados entre as facções militares que deram um golpe de Estado em 2021 se espalharam para várias partes do país, estando concentrados principalmente em Cartum, capital do país, e em Darfur, que fica no sudoeste do Sudão. Antes da guerra completar um mês, mais de 700 mil pessoas já haviam deixado a região.

*Com informações da AFP.