Mais um prédio tem risco de desabamento em Miami, nos Estados Unidos

Moradores evacuam condomínio após queda parcial de teto do edifício; famílias serão realocadas em hotéis da região até conclusão de obras para reparo

Novo acidente acontece dois meses após a queda do edifício Champlain Towers, que matou 98 pessoas e deixou 150 famílias desalojadas



Mais um edifício corre o risco de desabar na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, 9, durante uma chuva, moradores de um condomínio na região de Miami Gardens foram surpreendidos quando parte o teto de diversos apartamentos caiu. A queda foi suficiente para os habitantes abandonarem os apartamentos, em situação de pânico. Os moradores foram realocados em hotéis da região, pagos pela administradora do condomínio, até que uma obra de reparo seja feita. A prefeitura de Miami já disse que nenhuma obra será feita antes de realizar uma inspeção no local. O novo acidente acontece dois meses após a queda do edifício Champlain Towers, que matou 98 pessoas e deixou 150 famílias desalojadas.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano