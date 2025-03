Aeroporto de Londres começa a retomar voos após incêndio que interrompeu tráfego aéreo mundial

Em comunicado, porta-voz do estabelecimento disse que espera volta completa das operações neste sábado (21), embora tenha acrescentado que ‘funcionamento total e seguro leva tempo’

BENJAMIN CREMEL / AFP O corte foi provocado por um grande incêndio, que começou às 23h23 locais de quinta-feira



O aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, anunciou que retomará “alguns voos” nesta sexta-feira (21), após inicialmente informar que permaneceria fechado durante todo o dia devido a um corte de energia elétrica, o que causou interrupções no tráfego aéreo mundial. “Temos o prazer de dizer que agora podemos iniciar alguns voos de maneira segura ainda hoje”, disse um porta-voz do aeroporto em um comunicado, esperando uma retomada “completa amanhã”, sábado, embora tenha acrescentado que “voltar a um funcionamento total e seguro leva tempo”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O aeroporto, que já havia alertado antes desse comunicado que eram esperadas “graves interrupções [no tráfego] nos próximos dias”, acrescentou que, nesses primeiros voos desta sexta-feira, a prioridade será “a repatriação de passageiros desviados para outros aeroportos da Europa”. Heathrow tem conexões com 80 países e opera 1.300 decolagens e pousos diários, fazendo com que 230 mil passageiros passem por seus terminais a cada dia.

O corte foi provocado por um grande incêndio, que começou às 23h23 locais de quinta-feira, na subestação elétrica de Hayes, na periferia oeste de Londres, que fornece energia ao aeroporto, informaram os bombeiros. O incêndio afetou “um transformador que continha 25 mil litros de óleo refrigerante”, que pegou fogo e provocou um “grande perigo devido à presença de equipamentos de alta tensão”, explicou Jonathan Smith, porta-voz do serviço de bombeiros.

Críticas ao aeroporto

O diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), o irlandês Willie Walsh, criticou a falta de planejamento do aeroporto. “Como é possível que uma infraestrutura de importância nacional e mundial dependa totalmente de uma única fonte de energia sem alternativa? Trata-se de uma clara falha de planejamento por parte do aeroporto”, declarou Walsh na rede X.

Um porta-voz do primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que “este incidente levanta questões sobre como ocorreu e quais medidas devem ser tomadas para evitar que aconteça novamente”. A unidade antiterrorista da polícia de Londres será responsável por investigar o incêndio.

“Embora atualmente não haja indícios de um ato criminoso, mantemos uma posição aberta” a qualquer possibilidade, anunciou a Polícia Metropolitana em um comunicado. Cerca de 120 voos com destino ao aeroporto estavam no ar quando o fechamento foi anunciado. O aeroporto londrino de Gatwick, ao sul de Londres, anunciou que começou a receber voos que deveriam ter aterrissado em Heathrow.

Alto custo econômico

Um porta-voz da Aena, operadora aeroportuária espanhola, informou que estavam programados 54 voos com origem ou destino em Heathrow nesta sexta-feira. Vários aeroportos europeus anunciaram que receberam voos com destino a Heathrow, incluindo o de Madri, que recebeu cinco aviões, segundo a Aena.

O custo do fechamento de Heathrow para o aeroporto e as companhias aéreas “certamente superará os 50 milhões de libras [cerca de 65 milhões de dólares ou 372 milhões de reais]”, declarou à AFP o consultor de aviação Philip Butterworth-Hayes. “Estou planejando esta viagem há três meses. Gastei muito dinheiro em passagens”, explicou à AFP Muhammad Khalil, de 28 anos, na estação londrina de Paddington, quando tentava pegar o metrô para Heathrow.

Além das instalações aeroportuárias, “um grande número de residências e comércios locais” foi afetado pelo incêndio, deixando 100 mil sem eletricidade nas primeiras horas, segundo o porta-voz dos bombeiros, Pat Goulbourne. Construído em 1946, Heathrow, localizado cerca de 25 km a oeste de Londres, recebeu 84 milhões de passageiros em 2024 e é o maior dos cinco aeroportos que atendem a capital britânica. Em janeiro, recebeu luz verde do governo para a construção de uma terceira pista até 2035.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP