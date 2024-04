Terremoto de magnitude 4,8 atinge região de Nova York

Tremor sacudiu edifícios e surpreendeu moradores em uma área que raramente experimenta atividade sísmica considerável

Reprodução/Freepik O epicentro do terremoto foi perto da estação Whitehouse, em Nova Jersey.



Um terremoto de magnitude 4,8 atingiu a região da cidade de Nova York, na manhã de sexta-feira (5), conforme o Serviço Geológico dos EUA (USGS). A profundidade foi de 5 quilômetros abaixo da superfície, uma taxa considerada baixa, mas que pode aumentar a intensidade do tremor. O epicentro do terremoto foi perto da estação Whitehouse, em Nova Jersey. Não há informações sobre vítimas ou registros de danos, segundo o Departamento de Polícia de Nova York. O tremor sacudiu edifícios e surpreendeu moradores em uma área que raramente experimenta atividade sísmica considerável. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, postou no X que o terremoto foi sentido em todo o estado. “Minha equipe está avaliando os impactos e quaisquer danos que possam ter ocorrido e atualizaremos o público ao longo do dia”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Conforme o jornal New York Times, o prefeito Eric Adams estava sendo informado sobre o acontecido, disse seu porta-voz, Fabien Levy. “Embora não tenhamos relatos de impactos importantes neste momento, ainda estamos avaliando”, escreveu Levy. A agência de aviação civil dos EUA afirmou que o terremoto deve provocar atrasos pequenos, de até 45 minutos, em voos com destino a Nova York nesta sexta-feira. Dados do USGS apontam que ao menos 42 milhões de pessoas podem ter sentido os abalos.