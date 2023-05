Aeroportos do México suspendem operações por atividade do vulcão Popocatépetl

Nas últimas 24 horas, foram registradas quatro explosões e 94 exalações de vapor d’água, gases vulcânicos e cinzas; autoridades mantêm o nível de alerta em ‘Amarelo Fase 2’, o que não exige evacuação das populações

Osvaldo CANTERO / AFP Materiais incandescentes, cinzas e fumaça são expelidos do vulcão Popocatépetl em San Nicolas de los Ranchos, estado de Puebla, México, em 20 de maio de 2023



O aeroporto internacional da Cidade do México suspendeu temporariamente suas operações neste sábado, 20, após registro de precipitação de cinzas por atividade do vulcão Popocatépetl. Em um comunicado difundido no Facebook, as autoridades do aeroporto assinalaram que o terminal “suspendeu as operações a partir das 4h25 locais [7h25 em Brasília] de sábado. Estamos fazendo uma revisão e a limpeza das pistas”, dizia o texto. Em decisão semelhante, o aeroporto internacional Felipe Ángeles (AIFA). situado em Zumpango, próximo da capital mexicana, também anunciou a suspensão temporária das operações. Localizado na região central do país, o vulcão emitiu fumarolas e conteúdo incandescente durante a noite de sexta e a madrugada de sábado, informou a Defesa Civil do governo mexicano. Apesar da atividade, as autoridades do México mantêm o nível de alerta em “Amarelo Fase 2”, o que não exige evacuação das populações próximas. O vulcão Popocatépetl é monitorado diariamente diante do risco que sua atividade representa para os habitantes que residem em áreas próximas.

Segundo relatório do Centro Nacional de Prevenção de Desastres do México (Cenapred), nas últimas 24 horas, foram detectadas 94 exalações de vapor d’água, gases vulcânicos e cinzas e registrados 674 minutos de tremor de alta frequência, “acompanhados pela emissão de fragmentos incandescentes nos flancos do vulcão”. Além disso, também ocorreram três pequenas explosões no vulcão Popocatépetl e uma moderada. “Este é um fenômeno normal e não é necessariamente uma indicação de aumento da atividade vulcânica”, diz comunicado. O Cenapred também ” reitera enfaticamente a recomendação” de que os habitantes não tentem subir à cratera e respeitem o raio de exclusão de 12 quilômetros, uma vez que há possibilidade de ocorrência de explosões.

*Com Agence France-Presse