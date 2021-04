Agências dos EUA recomendam suspender aplicação da vacina Janssen após casos de coagulação

Seis pessoas desenvolveram um distúrbio raro envolvendo coágulos sanguíneos cerca de duas semanas depois de receberem doses do imunizante

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Quase 7 milhões de pessoas nos Estados Unidos receberam doses da vacina da Janssen



Agências federais de Saúde do Estados Unidos recomendaram nesta terça-feira, 13, a suspensão da uso da vacina contra a Covid-19 da Janssen após a notificação de casos de coagulação. Seis pessoas desenvolveram um distúrbio raro envolvendo coágulos sanguíneos cerca de duas semanas depois de receberem doses do imunizante. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, os casos ocorreram em mulheres com idades entre 18 e 48 anos. Uma delas faleceu e uma segunda está hospitalizada em estado crítico, em Nebraska. “Estamos recomendando uma pausa no uso desta vacina por muita cautela”, disse o Dr. Peter Marks, diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa de Produtos Biológicos da Food and Drug Administration (FDA). “No momento, esses eventos adversos parecem ser extremamente raros”, assegurou a Dra. Anne Schuchat, diretora-adjunta principal do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), em um comunicado conjunto. Quase 7 milhões de pessoas no país receberam doses do imunizante até agora, e cerca de 9 milhões a mais de doses foram enviadas para os estados, de acordo com dados dos CDC.

Embora seja apenas uma recomendação, o governador Mike DeWine, de Ohio, e o comissário de saúde de Nova York, Dr. Howard Zucker, já aconselharam todos os provedores de saúde em seus estados a pararem temporariamente de aplicar injeções da Janssen. Os cientistas da FDA e da CDC irão estudar a ligação entre a vacina e os coágulos e determinarão se a autorização de uso do imunizante deve ser limitada ou não. Uma das preocupações das autoriedades é de que os médicos não estão treinados para detectar esse distúrbio raro. “O tratamento deste tipo específico de coágulo sanguíneo é diferente do tratamento que normalmente pode ser administrado”, disse o comunicado. “Normalmente, um anticoagulante chamado heparina é usado para tratar coágulos sanguíneos. Nesse cenário, a administração de heparina pode ser perigosa e tratamentos alternativos precisam ser administrados.” Em um comunicado à imprensa, a Johnson & Johnson afirmou estar ciente do problema. “Estamos cientes de que eventos tromboembólicos, incluindo aqueles com trombocitopenia, foram relatados com as vacinas Covid-19. No momento, nenhuma relação causal clara foi estabelecida entre esses eventos raros e a vacina Janssen”, afirmou.