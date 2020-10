Ainda com sintomas de Covid-19, Melania Trump cancela agenda

17 dias depois de ter testado positivo para o novo coronavírus, primeira-dama dos Estados Unidos não participará de evento programado para esta terça-feira (20) por estar com uma ‘tosse persistente’

Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM Na semana passada, Melania publicou um relato da sua experiência com o novo coronavírus



A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, cancelou a sua participação em um evento programado para esta terça-feira (20), na Pensilvânia, por estar com uma “tosse persistente”. Ela e o presidente receberam diagnóstico positivo para o novo coronavírus no último dia 3, sendo que no dia 10 ela já havia sido liberada pelos médicos para retornar às suas atividades habituais. Em uma publicação no site oficial da Casa Branca, a primeira-dama escreveu que havia optado por um tratamento “mais natural” para a Covid-19, à base de vitaminas e alimentos saudáveis.

Em comunicado, a chefe do gabinete e porta-voz de Melania, Stephanie Grisham, esclareceu: “A Sra. Trump continua a se sentir melhor a cada dia após sua recuperação da Covid-19, mas com uma tosse persistente e por excesso de cautela, ela não viajará hoje”. Esta seria sua primeira participação em um evento da campanha presidencial desde o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, dias antes dela testar positivo para a Covid-19. A sua presença ainda é esperada para o próximo debate, que acontecerá nesta quinta-feira (22), no Tennessee.

Enquanto isso, os filhos do presidente estão se dividindo para participar de eventos em estados cruciais para a vitória do pai. Segundo a emissora norte-americana CNN, só essa semana Ivanka Trump passará por quatro estados e Eric Trump e Donald Trump Junior, por dois estados cada um.

*Com informações de agências internacionais